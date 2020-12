Οικονομία

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: ποιοι πρέπει να “απογραφούν”

Διευκρινίσεις του ΥΠΟΙΚ για το νέο μέτρο, στο πλαίσιο του εντοπισμού περιπτώσεων με ξέπλυμα χρήματος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «Δημοσιεύθηκε χθες η αρ. 146847/ΕΞ 2020 (Β΄ 5694) υπουργική απόφαση, με την οποία επικαιροποιείται το πεδίο εφαρμογής της αρ. 67343/2019 (Β’ 2443) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε με το ν.4734/2020 σχετικά με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Επίσης, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. διευκρινίσεις ως προς τους υπόχρεους καταχώρισης (https://www.minfin.gr/web/guest/faq).

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει, έμπρακτα, σε προτεραιότητα την ορθή καταγραφή των στοιχείων των υπόχρεων νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εταιρικών δομών και η αποτροπή κατάχρησής τους για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».