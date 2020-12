Πολιτική

Κορονοϊός - ΣΥΡΙΖΑ: εγκληματικές παλινωδίες της κυβέρνησης

"Πυρά" στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της στην πανδημία του κορονοϊού.

«Με 4.402 απώλειες συνανθρώπων μας και το ΕΣΥ να παραμένει υπό κατάρρευση, η κυβέρνηση συνεχίζει τις εγκληματικές αντιφάσεις και παλινωδίες στην πανδημία», τονίζει σε δήλωσή του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέργιος Καλπάκης.

«Αφού αγνόησαν τους επιστήμονες που χαρακτηρίζουν αυθαίρετο τον αριθμό των 9 ατόμων για ρεβεγιόν, τώρα ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε ότι πρέπει να “γιορτάσουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο” και ο κ. Χρυσοχοΐδης να κάνει τον Σερίφη των Χριστουγέννων», συνεχίζει ο Στέργιος Καλπάκης και σημειώνει: «ελπίζουμε να μην δούμε τις επόμενες μέρες δραματικά αποτελέσματα από τα αλλοπρόσαλλα μηνύματα που στέλνει ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του στους πολίτες». «Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον κ. Μητσοτάκη», καταλήγει.

Ηλιόπουλος: Από τα χειροκροτήματα στις "μουσικές καρέκλες"

«Η κυβέρνηση μεταφέρει γιατρούς από τα νοσοκομεία της Αττικής, στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως μάλιστα καταγγέλλουν οι ίδιοι οι γιατροί, τους μεταφέρει χωρίς να έχει εξασφαλίσει τα στοιχειώδη, όπως τη διαμονή τους», αναφέρει από την πλευρά του σε δήλωση του ο Νάσος Ηλιόπουλος, σχολιάζοντας ότι από τα χειροκροτήματα πέρασε στις «μουσικές καρέκλες».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επέλεξε να μην ενισχύσει το ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, να μην επιτάξει τις απαραίτητες ιδιωτικές κλινικές και ότι αποδυναμώνει τα νοσοκομεία της Αττικής για να κλείσει τρύπες στη Βόρεια Ελλάδα. «Οι ελλείψεις όμως δεν αντιμετωπίζονται με το να βάζει τους γιατρούς να παίζουν "μουσικές καρέκλες"», σχολιάζει ο κ. Ηλιόπουλος, τονίζοντας ότι η μόνη λύση είναι η άμεση επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. «Ζητάμε ουσιαστικά μέτρα στήριξης των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Να σταματήσει η κυβέρνηση να παίζει με τις ζωές των πολιτών», σημειώνει.