Οικονομία

Πρόστιμα σε εισπρακτικές εταιρείες

Τσουχτερά ήταν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών μετά από καταγγελίες.

"Το 2019 υποβλήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων 185 καταγγελίες καταναλωτών για παράνομη όχληση από εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και επιβλήθηκαν 49 διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 470.000 ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων του ν.3758/2009", επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.



Παράλληλα, σημειώνεται πως "αντίστοιχα, για το έτος 2020, υποβλήθηκαν 274 καταγγελίες και επιβλήθηκαν 19 διοικητικές κυρώσεις, συνολικού ύψους 231.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα στις εν λόγω εταιρείες αφορούσαν κυρίως σε:

όχληση οφειλετών πριν την πάροδο των δέκα ημερών από την ημέρα που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή τους,

όχληση οφειλετών με κλήσεις σε τηλέφωνο εργασίας,

όχληση οφειλετών παρά την ύπαρξη ρύθμισης των οφειλών η οποία τηρείται,

παρέκκλιση από τις εντολές του δανειστή,

παραπλανητική πληροφόρηση,

επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς κατά την τηλεφωνική επικοινωνία."