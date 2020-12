Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: τι έδειξαν τα rapid test την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνολικά διενεργήθηκαν 3.689 έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου σε 23 μαζικές δειγματοληψίες ανά την επικράτεια.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 23 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 3.689 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 35 κρούσματα (0,95%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 22 άνδρες και 13 γυναίκες.

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Πραγματοποιήθηκαν 431 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,23%). Αφορά σε άνδρα 34 ετών.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα: Δήμος Βύρωνα

Πραγματοποιήθηκαν 439 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,46%). Αφορά σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Νέας Ιωνίας

Πραγματοποιήθηκαν 317 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,32%). Αφορά σε άνδρα 42 ετών.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ασπροπύργου

Πραγματοποιήθηκαν 335 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (2,69%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Καλαμαριά

Πραγματοποιήθηκαν 250 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,6%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Ποσειδώνιο

Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Καυτατζόγλειο

Πραγματοποιήθηκαν 109 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,75%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θέρμης

Πραγματοποιήθηκαν 247 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Αμπελοκήπων

Πραγματοποιήθηκαν 160 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,88%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Σύρου: Κοινότητα Χρούσων

Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Αρχάγγελος

Πραγματοποιήθηκαν 116 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πάρου: Παροικιά

Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λήμνου: Μύρινα

Πραγματοποιήθηκαν 15 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Αντίρριο

Πραγματοποιήθηκαν 9 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ιωαννίνων: Ιωάννινα

Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: Μωραΐτικα

Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Λαγοράχη Κατερίνης

Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη Κατερίνης

Πραγματοποιήθηκαν 108 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,93%). Αφορά σε άνδρα 64 ετών.

ΠΕ Γρεβενών: Εσωτερικός Κόμβος Γρεβενών

Πραγματοποιήθηκαν 235 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία

Πραγματοποιήθηκαν 395 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Φλώρινα

Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (29,63%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

ΠΕ Ξάνθης: Ξάνθη

Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,16%). Αφορά σε άνδρα 37 ετών.

ΠΕ Λακωνίας: Αμυκλές Σπάρτης

Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,64%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.