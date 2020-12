Παράξενα

Πρόταση γάμου στον... “αέρα” (εικόνες)

Οι επιβάτες και το προσωπικό του αεροσκάφους ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Επιχειρηματίας από τα Χανιά έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του μέσα στο... αεροπλάνο.

Το στιγμιότυπο κατέγραψε φίλος του ζευγαριού και η Aegean Airlines το ανέβασε στα stories της στο Instagram.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη ξενοδοχειακής μονάδας στον Πλατανιά Χανιών, Δημήτρη Κατάκη και την σύντροφο του, Μαίρη Κακλαμάνου, οι οποίοι ταξίδευαν χθες από Αθήνα προς Χανιά με πτήση της Aegean Airlines.

Ο επιχειρηματίας σηκώθηκε από την θέση του και γονάτισε μπροστά στην σύντροφό του παραδίδοντας στα χέρια της το μονόπετρο δαχτυλίδι με τους επιβάτες και το προσωπικό του αεροσκάφους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.



Λίγο αργότερα το σχετικό φωτογραφικό στιγμιότυπο ανέβηκε στο Instagram του ζευγαριού αλλά και στον λογαριασμό της Aegean, εισπράττοντας εκατοντάδες αποθεωτικά σχόλια.

Πηγή: flashnews.gr