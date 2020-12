Κόσμος

Νάσβιλ: Θρίλερ με την έκρηξη στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Τα κίνητρα της ανατίναξης, τα δείγματα που παραπέμπουν σε λείψανα ανθρώπινων οστών και οι εκτιμήσεις των Αρχών.

Η αστυνομία στη Νάσβιλ (Τενεσί) ανακοίνωσε την Παρασκευή, μερικές ώρες μετά την «εσκεμμένη» ανατίναξη σταθμευμένου αυτοκινούμενου τροχόσπιτου στο κέντρο της πόλης, ότι βρήκε «πιθανόν» ανθρώπινα λείψανα κοντά στον τόπο της έκρηξης, αν και αρχικά είχε κάνει λόγο μόνο για τρεις ελαφριά τραυματίες.

Η έκρηξη, ανήμερα τα Χριστούγεννα, στην καρδιά της ανεπίσημης πρωτεύουσας της μουσικής κάντρι έγινε έπειτα από την επανειλημμένη προειδοποίηση, από μεγάφωνο τοποθετημένο στο όχημα, μιας γυναικείας φωνής, που έμοιαζε να έχει παραχθεί με τη χρήση υπολογιστή, ότι στο τροχόσπιτο ήταν τοποθετημένη βόμβα, και κατόπιν μια αντίστροφη μέτρηση περίπου 15 λεπτών, στις 06:30 (τοπική ώρα· 14:30 ώρα Ελλάδας).

Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις προσόψεις κτιρίων γύρω από το σημείο. Παράθυρα σε πολλά διαμερίσματα, καταστήματα τα γραφεία έσπασαν. Συντρίμμια — γυαλιά, κλαδιά δέντρων, τούβλα... — σκορπίστηκαν στο έδαφος, αγωγοί νερού έσπασαν, αυτοκίνητα σταθμευμένα στην περιοχή υπέστησαν ζημιές ή κάηκαν ολοσχερώς.

Τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα κανένας θάνατος, αλλά η αστυνομία θα αναλύσει τους ιστούς που βρέθηκαν κοντά στον τόπο της έκρηξης και πιστεύεται πως είναι ανθρώπινα λείψανα, είπε ο επικεφαλής του αστυνομίας της Νάσβιλ, ο Τζον Ντρέικ.

Η αστυνομία αγνοεί ως τώρα αν βρισκόταν κάποιος μέσα στο αυτοκινούμενο τροχόσπιτο την ώρα της έκρηξης.

Η ανατίναξη ακούστηκε σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων. Η εμπορική συνοικία αποκλείστηκε από την αστυνομία. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI) και η ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία που ειδικεύεται στα όπλα και στα εκρηκτικά (ATF) ανέλαβαν τη διενέργεια της έρευνας.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε «ευγνωμοσύνη» στους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες και τους τραυματιοφορείς που επενέβησαν και «προσεύχεται για τους τραυματίες».

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δημοσιοποίησε μια ανακοίνωση με την οποία ο ίδιος και η σύζυγός του Τζιλ εύχονται στους τραυματίες «ταχεία ανάρρωση» και ευχαριστούν τα μέλη της αστυνομίας και των πρώτων βοηθειών που επενέβησαν.

Περίπολος της αστυνομίας, που κλήθηκε στο σημείο λίγο πριν από τις 06:00 (14:00 ώρα Ελλάδας) επειδή είχαν ακουστεί πολλοί πυροβολισμοί, έστρεψε την προσοχή της στο τροχόσπιτο, μπροστά σε κτίριο της AT&T στην 2η Βόρεια Λεωφόρο, διότι άκουσαν την «ηχητική προειδοποίηση» από το όχημα που προειδοποιούσε πως θα πυροδοτείτο βόμβα ένα τέταρτο της ώρας αργότερα, εξήγησε ο κ. Ντρέικ, ο επικεφαλής της αστυνομίας.

«Αυτή η περιοχή πρέπει να εκκενωθεί τώρα. Υπάρχει βόμβα. Υπάρχει βόμβα μέσα σε αυτό το όχημα και θα εκραγεί», ανέφερε η γυναικεία φωνή, αφηγήθηκε μια περίοικος στην εφημερίδα Tennessean.

Όταν άκουσαν την προειδοποίηση αυτή, οι αστυνομικοί πήγαν από πόρτα σε πόρτα στα γειτονικά κτίρια και ζήτησαν από τους ενοίκους να απομακρυνθούν για την ασφάλειά τους. Ζήτησαν επίσης από έναν άνδρα που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του να αλλάξει πορεία.

Δείτε βίντεο με εικόνες απο την στιγμή της έκρηξης:

Ομάδα των πυροτεχνουργών ήταν καθ’ οδόν όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του αυτοκινούμενου τροχόσπιτου, λευκού κρεμ χρώματος, και ζήτησε από τυχόν μάρτυρες να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ερεύνησαν την περιοχή όλο το πρωί, χωρίς πάντως να εντοπιστούν άλλα εκρηκτικά, ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντον Άαρον.

Το κίνητρο της ενέργειας αυτής αποτελεί προς το παρόν μυστήριο. Εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε πως «δεν ξέρουμε αν ήταν σύμπτωση» το ότι η βόμβα πυροδοτήθηκε έξω από κτίριο της AT&T.

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις της αμερικανικής εταιρείας τηλεφωνίας και οι υπηρεσίες της αντιμετώπιζαν πρόβλημα στο Νάσβιλ, σύμφωνα με την ίδια. Το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης διέκοψε προσωρινά τις πτήσεις λόγω «προβλημάτων στις τηλεπικοινωνίες» που προκλήθηκαν λόγω της έκρηξης.

Ο δήμαρχος της Νάσβιλ, ο Τζον Κούπερ, έκρινε πως η πόλη είχε «πολλή τύχη» που δεν υπήρξαν πιο πολλοί τραυματίες, παρά τις «θεαματικές» υλικές ζημιές. Αν η έκρηξη δεν είχε γίνει το πρωί των Χριστουγέννων αλλά καθημερινή τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι «πολύ χειρότερα», εξήγησε.