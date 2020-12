Αθλητικά

Περίπατο οι Μπακς και double double ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πρώτη νίκη στη σεζόν σημείωσαν οι Μπακς, με... περίπατο απέναντι στην ομάδα του Κάρι.

Το Μιλγουόκι επικράτησε με 138-99 των Γκόλντεν Στέιτ κι έδειξαν ότι διαθέτουν μια ομάδα με μεγάλο πλουραλισμό. Τα «ελάφια» έκαναν υγιεινό περίπατο απέναντι στην ομάδα του Κάρι κι απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα.

Ο Αντετοκούνμπο μπορεί να μην βρέθηκε στην καλύτερη του μέρα αλλά σημείωσε double double με 15π. (4/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα 7/15 βολές), 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 27’ συμμετοχής.

Ο Θανάσης πήρε χρόνο συμμετοχής και σημείωσε 4 πόντους (2/2 δίποντα) σε 9’ συμμετοχής. Πρώτος σκόρερ για τους θριαμβευτές ήταν ο Κρις Μίντλεντον με 31 πόντους.

Για τους «πολεμιστές», που πλέον έχουν δύο ήττες σε ισάριθμα ματς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Στέφεν Κάρι με 19 πόντους και το Ν.2 του φετινού ντραφτ Τζέιμς Γουάισμαν είχε 18 πόντους και 8 ριμπάουντ.