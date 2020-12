Κοινωνία

Αιματηρή συμπλοκή στις Φυλακές Δομοκού

Στο νοσοκομείο κατέληξαν πέντε άτομα μετά την άγρια συμπλοκή.

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 2η ημέρα Χριστουγέννων, στις Φυλακές Δομοκού.

Η συμπλοκή σημειώθηκε λίγο μετά το άνοιγμα των κελιών όταν Πακιστανοί και Άραβες κρατούμενοι, επιτέθηκαν σε Έλληνες Ρομά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό από αυτοσχέδια σουβλιά και ρόπαλα, πέντε εξ αυτών στο κεφάλι και το σώμα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν συνοδεία της εξωτερικής φρουράς για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και σε πρώτη φάση μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, ένας τραυματίας 32 ετών, με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και σουβλιές σε χέρια και πόδια, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το ΑΤ Δομοκού και ο Εισαγγελέας Υπηρεσίας, ενώ θα υπάρξουν και πειθαρχικές κυρώσεις στους εμπλεκόμενους.

Πηγή: lamiareport.gt