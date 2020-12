Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην Κηφισιά (εικόνες)

Ο σεφ περιπλανιέται στην γειτονιά όπου ζει και εργάζεται, γνωρίζοντας μας ενδιαφέροντα στέκια και προτείνοντας μας ιδιαίτερες συνταγές.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο! Η περιήγησή του μας πηγαίνει στην Κηφισιά, σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 15:00 - ΚΗΦΙΣΙΑ (Β’ Μέρος)

Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου στις 15:00 ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επιστρέφει στην Κηφισιά, εκεί όπου καλαίσθητα καφέ, παλιές οικογενειακές ταβέρνες και σύγχρονα εστιατόρια που είναι διάσπαρτα στους κατάφυτους δρόμους.

Ο «Βάθης» είναι μια εμβληματική ιστορική ταβέρνα της Κηφισιάς η οποία έχει φιλοξενήσει πολλές φορές τον Δημήτρη και την οικογένειά του. Γι’ αυτό και ο Δημήτρης επέλεξε να μας γνωρίσει τον Γιάννη, ο οποίος ανήκει στην 3η γενιά που «τρέχει» αυτό το μαγαζί, και μας μυεί στην «οικογενειακή» του κουζίνα.

Επόμενος σταθμός, το «Dal Professore». Στην κουζίνα του βρίσκει έναν από τους πιο φημισμένους σεφ της ιταλικής κουζίνας, τον Νίκο Δημητροκάλη, ο οποίος δεν ακολούθησε καθόλου την πεπατημένη. Ξεκίνησε από φιλόλογος, η αγάπη του όμως για την ιταλική κουζίνα τον κέρδισε και σήμερα τον βρίσκουμε στην Κηφισιά να έχει ανοίξει μια τρατορία όπως αυτές που αγάπησε όσο έμενε στην Ιταλία.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης επισκέπτεται ένα μαγαζί ταυτόσημο με το καλό ελληνικό κρέας, τον «Τηλέμαχο». Ο ιστορικός «Τηλέμαχος», από ένα ιστορικό στέκι για καλοφαγάδες έχει εξελιχθεί σε μέρος εμπνευσμένων δημιουργικών πιάτων για τους λάτρεις του κρέατος. Αυτόν τον Τηλέμαχο θέλει να μας γνωρίσει ο σεφ.

Στο τέλος, ο Δημήτρης δημιουργεί στην κουζίνα του δύο συνταγές ιδανικές για το εορταστικό τραπέζι: μία ανοιχτή πίτα με σπαράγγια, λιαστή τομάτα και γλυκιά κολοκύθα, αλλά και έναν κορμό.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00 στον ANT1!

