Αθλητικά

Πέθανε ο Ηλίας Ατματζίδης

Έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.

Τη μάχη με τον κορονοϊό έχασε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Μακεδονικού, Ηλίας Ατματζίδης, σε ηλικία 57 ετών.

Ο Ηλίας Ατματζίδης υπήρξε από τις μεγάλες ποδοσφαιρικές μορφές του Μακεδονικού τη δεκαετία του ΄80, όταν η ομάδα έφτασε μέχρι και την Α' Εθνική.

Αγωνιζόταν ως αμυντικός και ο Μακεδονικός τον είχε αποκτήσει από τον Ερμή Νεαπόλεως. Φόρεσε τη φανέλα του τόσο στη Β' Εθνική όσο και στην Α' Εθνική τη σεζόν 1982-83.

Εκείνη η σεζόν ωστόσο τέλειωσε απογοητευτικά για τον Μακεδονικό, καθώς δεν κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία λόγω αναδιάρθρωσης.

Ηττήθηκε από τον Πανιώνιο σε αγώνα μπαράζ στον Βόλο και υποβιβάστηκε.

Ωστόσο, εκείνη τη σεζόν είχε καταφέρει να κρατήσει στο γήπεδο της χωρίς σκορ τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου: Παναθηναϊκό (3-0), Ολυμπιακό (0-0), ΑΕΚ (1-0), ΠΑΟΚ (0-0), Άρη (1-0) και Ηρακλή (1-0).