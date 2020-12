Πολιτική

Ακάρ: Όσα αεροσκάφη και υποβρύχια να αγοράσει η Ελλάδα, δεν αρκούν!

Λάδι στην φωτιά της έντασης ρίχνει ο Τούρκος ΥΕΘΑ, ο οποίος κάνει λόγο για “ελληνικές προκλήσεις”

Εκνευρισμό στην Άγκυρα προκαλεί το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Λιβύη.

«Είναι γνωστή η κατάσταση της οικονομίας της Ελλάδας. Έχουν προβλήματα. Όμως παρά τα προβλήματα και με κόστος τη μείωση του φαγητού, της ένδυσης, του μισθού του κάθε Έλληνα πολίτη, ξεκίνησαν μια εκστρατεία εξοπλισμού, μια μόδα εξοπλισμού. Αγοράστε όσα αεροσκάφη θέλετε, όσα υποβρύχια, όσα πλοία θέλετε. Δεν σας αρκούν. Δεν αρκούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, για μια ακόμα φορά, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, κατηγόρησε την Αθήνα σημειώνοντας ότι «οι Έλληνες γείτονες μας κάνουν προβοκατόρικες ενέργειες, κάνουν προκλητικά βήματα και αυξάνουν την ένταση στην περιοχή. Και καλύπτουν όσα κάνουν οι ίδιοι και αποκρύπτουν τις προσπάθειες μας για διάλογο, για ειρηνικές μεθόδους οι οποίες συμβαδίζουν με το διεθνές δίκαιο».