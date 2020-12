Υγεία - Περιβάλλον

Ο εμβολιασμός της Κατερίνας Σακελλαροπούλου (εικόνες)

Από τους πρώτους στην χώρα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Η πρώτη πολίτης της χώρας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έκανε το εμβόλιο κατά του κοροναϊού στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εμβολιάστηκε στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ είχε προηγηθεί ο εμβολιασμός μίας νοσηλεύτριας του Ευαγγελισμού και ενός ηλικιωμένου, φιλοξενούμενου σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Η κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου μετά τον εμβολιασμό της φωτογραφήθηκε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου το οποίο της ευχήθηκε «χρόνια πολλά».

Σε δήλωσή της ανέφερε μεταξύ άλλων πως «τα φετινά Χριστούγεννα το μεγαλύτερο δώρο μας το έκανε η επιστήμη. Η Ε.Ε. απέδειξε ότι είναι μια κοινότητα αλληλεγγύης. Όλοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα έχουν τώρα να υλοποιήσουν και το πρόγραμμα εμβολιασμού αλλά δίπλα στην αγωνία μπορεί να φωλιάσει και ένα χαμόγελο αισιοδοξίας».

Από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός εμβολιάστηκε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο "Αττικόν", παρουσία του Σωτήρη Τσιόδρα.