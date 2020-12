Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: εμβολιάστηκε ο πρώτος ηλικιωμένος στην Ελλάδα (εικόνες)

Είναι το δεύτερο πρόσωπο στην χώρα, στο οποίο χορηγήθηκε το σκεύασμα.

Λίγη ώρα μετά τη νοσηλεύτρια ΜΕΘ στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» Ευσταθία Καμπισιούλη, σειρά είχε ο κ. Μιχάλης Γιοβανίδης, φιλοξενούμενος σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Ο κ. Γιοβανίδης εμβολιάστηκε πριν λίγα λεπτά στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».