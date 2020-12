Υγεία - Περιβάλλον

Ο εμβολιασμός του Κυριάκου Μητσοτάκη (εικόνες)

Στο "Αττικόν" εμβολιάστηκε ο Πρωθυπουργός κατά του κορονοϊού, παρουσία του Σωτήρη Τσίοδρα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμβολιάστηκε σήμερα το μεσημέρι κατά του κορονοϊού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

«Είναι μία σημαντική ημέρα για όλους μας, σήμερα μπορούμε να είμαστε αισιοδόξοι» δήλωσε ο πρωθυπουργός φθάνοντας στο νοσοκομείο.

Κατά την διάρκεια του εμβολιασμού ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως «είναι εντελώς ανώδυνο».

Την διαδικασία εμβολιασμού του Πρωθυπουργού παρακολούθηκε ο Σωτήρης Τσιόρδας, ο οποίος έκανε το εμβόλιο αμέσως μετά.

"Σήμερα είναι μια σπουδαία ημέρα για την ΕΕ που παρέδωσε σε όλες τις χώρες το εμβόλιο και έκανε πράξη την αλληλεγγύη" είπε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά απο τον εμβολιασμό του, στο Νοσοκομείο "Αττικόν".

Είχε προηγηθεί ο εμβολιασμός της Προέδρου της Δημοκρατίας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η πρώτης πολίτης που έκανε το εμβόλιο ήταν η νοσηλεύτρια Ευσταθία Καμπισιούλη και ακολούθησε ο κ. Μιχάλης Γιοβανίδης, φιλοξενούμενος σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.