Αθλητικά

AEK: Ο Χιμένεθ έφθασε στην Αθήνα

Έφτασε στην Αθήνα ο Ισπανός προπονητής, που αναλαμβάνει για τέταρτη φορά προπονητής της ΑΕΚ.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Μανόλο Χιμένεθ προσγειώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο Ισπανός προπονητής που αναλαμβάνει για τέταρτη φορά τις «τύχες» της ΑΕΚ, αναμένεται να μεταβεί στα γραφεία της ΠΑΕ και αφού υπογράψει το νέο του συμβόλαιο (σ.σ. πιθανότατα μέχρι το καλοκαίρι του 2022), θα βρεθεί στην απογευματινή (19:00) προπόνηση της ομάδας.

Ο Χιμένεθ εργαζόταν μέχρι τον περασμένο Ιούνιο στο Αμπου Ντάμπι και στην Αλ Ουάχντα, ενώ υπενθυμίζεται πως κάθισε στον πάγκο της Ένωσης άλλες τρεις φορές (2010-11, 2017-18 και 2019).

Ο νέος προπονητής ΑΕΚ, συναντήθηκε στο αεροδρόμιο, με τον πρώην παίκτη του και νυν τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Παναγιώτη Κονέ, ο οποίος και τον υποδέχθηκε για λογαριασμό της ΠΑΕ.