Εμβολιάστηκε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος

Ο πρώτος Ιεράρχης που έκανε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έκανε το απόγευμα της Κυριακής και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος.

Ο Σεβασμιώτατος εμβολιάστηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είναι ο πρώτος Ιεράρχης που έκανε το εμβόλιο.

Ο κ. Ιερόθεος έχει ταχθεί υπέρ των εμβολίων τονίζοντας πως σε αυτά οφείλεται η αύξηση του προσδόκιμου ορίου ζωής.