Κοινωνία

Νέα ληστεία σε σπίτι στα βόρεια προάστια

Φόβοι ότι πρόκειται για συμμορία. Τα κοινά των δύο περιπτώσεων.

Δεύτερη ληστεία σε σπίτι στα βόρεια προάστια, μέσα σε λίγες ώρες, πιθανότατα από την ίδια συμμορία, έγινε χθες το πρωί, 29 Δεκεμβρίου, στην Κηφισιά, με στόχο ηλικιωμένο ζευγάρι.

Τρεις άγνωστοι εισέβαλαν, στις 11:30, στο σπίτι όπου διαμένουν ένας 90χρονος με την 85χρονη σύζυγο του, οι οποίοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν στην αυλή, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν μέσα, ζητώντας τους ό,τι πολύτιμο είχαν. Τελικά, και αφού ερεύνησαν όλο το σπίτι, άρπαξαν κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν.

Λίγες ώρες νωρίτερα, γύρω στις 4:00 της 28ης Δεκεμβρίου, πάλι τρεις δράστες εισέβαλαν σε σπίτι στην Αγία Παρασκευή, ακινητοποίησαν τους διαμένοντες εκεί και άρπαξαν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο με κοσμήματα και άλλα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι πρόκειται για τα ίδια άτομα και διενεργούν έρευνες, συλλέγοντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες και στις δύο περιοχές, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.