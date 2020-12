Τεχνολογία - Επιστήμη

Moonbow: Νυχτερινό ουράνιο τόξο στη Σάμο (εικόνες)

Εντυπωσιακές εικόνες από το σπάνιο φαινόμενο κατέγραψε με τον φακό του ο Μανώλης Θράβαλος.

Σίγουρα οι περισσότεροι από εμάς έχουμε παρατηρήσει πολλά ουράνια τόξα στον ουρανό λίγο μετά την εκδήλωση βροχόπτωσης όταν κάνει την εμφάνισή του ο ήλιος. Πόσοι όμως από εσάς έχετε παρατηρήσει ένα ουράνιο τόξο κατά τη διάρκεια της νύχτας;

Ο φωτογράφος Μανώλης Θράβαλος φωτογράφισε ένα moonbow στους Βουρλιώτες, στη Βόρεια Σάμο, στις 04:00 περίπου τα ξημερώματα τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 καθώς μία ισχυρή μπόρα έφευγε προς τα ανατολικά, και το φεγγάρι κατέβαινε προς τη δύση του έχοντας το 94% της φωτεινότητάς του.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εμφάνιση ενός παρατηρήσιμου, με γυμνό μάτι, moonbow, είναι τόσο το φεγγάρι να είναι κοντά στην πλήρη φάση του, ώστε να εκπέμπει αρκετό φως, όσο και οι συνθήκες εμφάνισης του ουράνιου τόξου (διαυγής ατμόσφαιρα, ισχυρή βροχόπτωση στη σωστή γωνία σε σχέση με το φεγγάρι) να είναι όσο πιο ευνοϊκές γίνεται! Όταν πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω, σχηματίζεται ένα αχνό αλλά ευδιάκριτο νυχτερινό ουράνιο τόξο, το οποίο γίνεται αντιληπτό από το ανθρώπινο μάτι ως μία δέσμη ασθενούς φωτός που καμπυλώνεται στον ουρανό, ενώ αν είναι ιδιαίτερα έντονο, όπως ήταν το χθεσινό, μπορεί κανείς να διακρίνει και το κόκκινο χρώμα από το φάσμα! Μία κάμερα από την άλλη, μπορεί να καταγράψει με πολύ πιο αποδοτικό τρόπο όλα τα χρώματα και τις λεπτομέρειες του φαινομένου!

Πηγή: facebook/meteographer