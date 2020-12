Τεχνολογία - Επιστήμη

“Cold Moon”: Η τελευταία πανσέληνος του έτους (εικόνες)

Εντυπωσιακές εικόνες από το τελευταίο γεμάτο φεγγάρι για το 2020...

Την Πανσέληνο του Δεκεμβρίου αναμένεται να την δούμε στο νυχτερινό ουρανό στις 30 του μηνός, καθώς είναι και το τελευταίο φεγγάρι του 2020.



Μάλιστα, από σήμερα το φεγγάρι φαίνεται σχεδόν όλο στον ουρανό, καθώς η φωτεινότητα αγγίζει το 98%. Παρόλα αυτά, στο 100% θα είναι στις 30 Δεκεμβρίου.



Επιπλέον, η Πανσέληνος του Δεκεμβρίου ονομάζεται και Κρύο Φεγγάρι, καθώς έχει λάβει το συγκεκριμένο όνομα από τους ιθαγενείς κατοίκους της Αμερικής.



Για την ακρίβεια στην αρχαιότητα οι λαοί δεν χώριζαν το χρόνο σε μήνες, αλλά με βάση τις Πανσελήνους.



Παράλληλα, τα φεγγάρια ονομάζονταν ανάλογα με τις γεωργικές εργασίες ή τις δραστηριότητες που σχετίζονταν με τη συγκεκριμένη περίοδο.

