Κοινωνία

Πτώμα σε βαλίτσα: απαντήσεις από τη νεκροτομή περιμένουν οι Αρχές

"Φως" στο θρίλερ με τη νεκρή γυναίκα αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Ξυπνούν μνήμες από τη δολοφονία της Τζούλι Μαρί Σκάλι.

"Πονοκέφαλο" έχει προκαλέσει στις Αρχές η υπόθεση με το πτώμα γυναίκας, που βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, μέσα σε βαλίτσα, σε δασώδη περιοχή στα Βίλια Αττικής.

Την μακάβρια ανακάλυψη έκαναν κυνηγοί στις 16:25 το απόγευμα και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, το οποίο κάνει έρευνες για την ταυτοποίηση της γυναίκας.

Το πτώμα μεταφέρθηκε στο Νεκροτομείο, όπου σήμερα θα γίνει νεκροτομή για την διακρίβωση των αιτιών του θανάτου της. Παράλληλα, αναμένεται να γίνει γνωστό, μέσα από την ιατροδικαστική έρευνα, και η ημερομηνία θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Η υπόθεση αυτή ξυπνά μνήμες από την υπόθεση δολοφονίας της Τζούλι Μαρί Σκάλι, τον Ιανουάριο του 1999, το πτώμα της οποίας βρέθηκε ακέφαλο σε βαλίτσα, σε μία λίμνη. Είχε χάσει τη ζωή της από τα χέρια του αρραβωνιαστικού της, Γιώργου Σκιαδόπουλου, ο οποίος επί 18 ημέρες προσπαθούσε να κρύψει το έγκλημά του.