Κοινωνία

Θρίλερ με πτώμα γυναίκας σε βαλίτσα

Ποιος εντόπισε το πτώμα. Έρευνες από την Αστυνομία για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Πτώμα γυναίκας σε προχωρημένη σήψη, βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε δασώδη περιοχή στα Βίλια Αττικής.



Την μακάβρια ανακάλυψη έκαναν κυνηγοί στις 16:25 το απόγευμα και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, το οποίο κάνει έρευνες για την ταυτοποίηση της γυναίκας.



Το πτώμα μεταφέρθηκε στο Νεκροτομείο, όπου αύριο θα γίνει νεκροτομή για την διακρίβωση των αιτίων θανάτου.