Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τo κινεζικό εμβόλιο της Sinopharm έχει αποτελεσματικότητα 79%

Η SinoPharm είναι η πρώτη κινεζική φαρμακευτική εταιρεία που δημοσιοποίησε εκτίμηση για την αποτελεσματικότητα του υποψηφίου εμβολίου της.

Η κινεζική φαρμακευτική εταιρεία SinoPharm ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα από τα εμβόλια που αναπτύσσει για τον νέο κορονοϊό έχει αποτελεσματικότητα 79%, χαμηλότερη από ό,τι εκείνα των ανταγωνιστριών της, των αμερικανικών εταιρειών Pfizer και Moderna.

Οι κινεζικές αρχές έχουν εμβολιάσει ήδη πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, χρησιμοποιώντας σκευάσματα που τυπικά δεν έχουν λάβει έγκριση από τους εποπτικούς φορείς.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, η SinoPharm ανέφερε ότι το προϊόν της έχει αποτελεσματικότητα 79,43%, ενώ εκείνο των Pfizer/BioNTech φέρεται να έχει αποτελεσματικότητα 95% και το προϊόν της Moderna 94,1%. Η βρετανική AstraZeneca, που αναπτύσσει εμβόλιο σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, μιλά από την πλευρά της για αποτελεσματικότητα 70%, που μπορεί να φθάσει ως ακόμη και το 100% μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης.

Η Κίνα, όπου έκανε την εμφάνισή του ο νέος κορονοϊός πριν από έναν χρόνο, διέθεσε μεγάλα μέσα και πόρους για να αναπτυχθούν εμβόλια. Το Πεκίνο υπόσχεται ότι θα χειριστεί τα εμβόλια για τον SARS-CoV-2 ως «παγκόσμιο κοινό αγαθό». Η χώρα, που έχει ουσιαστικά θέσει υπό έλεγχο την εξάπλωση της πανδημίας (καθημερινά ανακοινώνει το πολύ λίγες δεκάδες κρούσματα του νέου κορονοϊού) έκανε κλινικές δοκιμές υποψηφίων εμβολίων στο εξωτερικό.

Πέντε κινεζικά εμβόλια βρίσκονται επί του παρόντος στη φάση 3 των κλινικών δοκιμών. Η SinoPharm δεν διευκρίνισε αν η δοκιμή του πρώτου της εμβολίου αποπερατώθηκε, ούτε αν ή πόσες μολύνσεις από τον νέο κορονοϊό καταγράφηκαν στη φάση 3 της δοκιμής του. Γνωστοποίησε πάντως πως υπέβαλε αίτηση για την έγκριση του εμβολίου στις κινεζικές αρχές.