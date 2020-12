Κοινωνία

Πανεπιστημιούπολη: Συλλήψεις για ναρκωτικά και κατάληψη στην Εστία

Δείτε εικόνες απο την έρευνα των αστυνομικών κατά την έφοδο και από τα ευρήματα.

Από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί αστυνομική επιχείρηση, σε 27 χώρους, που τελούσαν υπό κατάληψη, στην Α΄ Φοιτητική Εστία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά την επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού Λειτουργού, συνελήφθησαν έξι άτομα, πέντε ημεδαποί άνδρες και αλλοδαπή, που είχαν καταλάβει και διέμεναν παράτυπα στους παραπάνω χώρους.

Σημειώνεται ότι από τους έξι συλληφθέντες, οι πέντε δεν έχουν τη ιδιότητα του φοιτητή, ενώ άπαντες αρνήθηκαν να υποβληθούν στην προβλεπόμενη από τον νόμο δακτυλοσκόπησή τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή, μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων κ.α.), αντιασφυξιογόνος μάσκα, πέντε ξύλινα καδρόνια, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και φοιτητική ταυτότητα ημεδαπού.

Τα κατασχεμένα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές – συγκριτικές εξετάσεις.

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε άλλους χώρους, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, παρουσία δεύτερου εισαγγελικού Λειτουργού, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητες κεταμίνης και mdma, δισκίο αμφεταμίνης, αντιασφυξιογόνος μάσκα και κουκούλα τύπου «full face». Παράλληλα σε άλλο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα γραμμάρια κάνναβης.

Σημειώνεται ότι και οι δύο παραπάνω συλληφθέντες δεν έχουν τη ιδιότητα του φοιτητή.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οι οκτώ συλληφθέντες εναι πλέον αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη.