Πρωτοχρονιά στο Σίδνεϊ: Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα για τον ερχομό του 2021 (βίντεο)

Η μία μετά την άλλη οι μεγαλουπόλεις του κόσμου γυρίζουν σελίδα, αφήνοντας πίσω τους τη χρονιά του κορονοϊού.

Ο πλανήτης άρχισε να γυρίζει την σελίδα του έτους 2020, που σημαδεύτηκε από την πανδημία του κορονοϊού, αναγκάζοντας δισεκατομμύρια ανθρώπους να γιορτάζουν ιδιωτικά στο σπίτι τους την αλλαγή του χρόνου.

Έπειτα από πολύμηνους περιορισμούς και lockdown εξαιτίας της COVID-19, που έχει προκαλέσει τουλάχιστον 1,7 εκατ. θανάτους στον κόσμο, τα νέα επιδημικά κύματα υποχρεώνουν την πλειονότητα των κατοίκων του πλανήτη να παρακολουθήσουν τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς από τον καναπέ τους.

Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου θα παρακολουθήσει τις γιορτές των πυροτεχνημάτων και τα θεάματα από την τηλεόραση και τον υπολογιστή, εκτός και αν οι εκδηλώσεις ματαιωθούν.

Το μικρό αρχιπέλαγος του Κιριμπάτι και τα νησιά Σαμόα στον Ειρηνικό υποδέχθηκαν πρώτα στον πλανήτη, στις 12.00 ώρα Ελλάδος, το 2021, ενώ τα ακατοίκητα νησιά Χάουλαν και Μπέικερ θα περιμένουν άλλες 26 ώρες.

Η Νέα Ζηλανδία, όπου ισχύουν ακόμη κάποιοι περιορισμοί, είναι η μόνη χώρα του πλανήτη όπου οι κάτοικοι μπορούν να γιορτάσουν και πέρασε μία ώρα αργότερα το κατώφλι του 2021. Μεγάλα πλήθη υποδέχθηκαν το νέο έτος στο Οκλαντ με γιορτή πυροτεχνημάτων.

Στο Σίδνεϊ, τη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, η περίφημη γιορτή των πυροτεχνημάτων φώτισε στις 15.00 ώρα Ελλάδος τον ουρανό επάνω από το λιμάνι χωρίς θεατές, έπειτα από την εμφάνιση νέας εστίας της επιδημίας.

Ματαιώθηκε ακόμη και το σχέδιο να επιτραπεί σε 5.000 εργαζομένους στην πρώτη γραμμή να παραστούν, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Οι περισσότεροι κάτοικοι θα αρκεσθούν σε οικογενειακές συγκεντρώσεις των πέντε ατόμων.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων

Οι κάτοικοι της Ρώμης θα παρακολουθήσουν από τον καναπέ τους εορτασμούς στο Circus Maximus, το αρχαιότερο στάδιο της πόλης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ώρες θεάματος και τον εορταστικό φωτισμό των εμβληματικών τόπων της Ρώμης. Ο δήμος απαγόρευσε τα πυροτεχνήματα.

Η Ιταλία, όπου οι φωτογραφίες των αυτοσχέδιων νεκροθαλάμων και των προσώπων των εξαντλημένων γιατρών και νοσηλευτών έκαναν τον υπόλοιπο πλανήτη να συνειδητοποιήσει την σοβαρότητα της κρίσης, βρίσκεται σε lockdown μέχρι τις 7 Ιανουαρίου και έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 22.00. Τα ρεβεγιόν έχουν απαγορευθεί σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Από τη Γαλλία, μέχρι την Ινδία, αλλά και την Βραζιλία, αστυνομικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις στρατιωτικοί, έχουν αναπτυχθεί για να εποπτεύσουν την τήρηση των περιοριστικών μέτρων και την απαγόρευση των συγκεντρώσεων.

Στο Λονδίνο, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Πάτι Σμιθ θα δώσει συναυλία με livestream στη μνήμη των μελών του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας που υπέκυψαν στην ασθένεια. Θα μεταδοθεί σε γιγάντια οθόνη στο Πικακτίλι Σέρκους και μέσω του YouTube.

Ελπίδα αλλά και ανησυχία

Στην Ρωσία, περί τα δέκα άτομα κολύμπησαν, όπως κάθε χρόνο στα παγωμένα νερά της λίμνης Βαϊκάλης στην Σιβηρία, σε θερμοκρασίες -26 έως -35 βαθμών Κελσίου.

Στο Ντουμπάι, χιλιάδες άνθρωποι θα παρευρεθούν σε θέαμα πυροτεχνημάτων και λέιζερ στο Μπουρτζ Χαλίφα, παρά την εμφάνιση νέων κρουσμάτων της νόσου. Όλοι θα φορούν μάσκα και θα καταγραφούν.

Παντού στον κόσμο αυξάνεται η ανησυχία αυτού που θα επακολουθήσει μετά τις γιορτές. Στη Βραζιλία, την δεύτερη πλέον πληγείσα χώρα στον κόσμο, οι γιατροί φοβούνται νέο κύμα της επιδημίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο με ανθρώπους να γιορτάζουν χωρίς μάσκα και μέτρα προφύλαξης, αστυνομικούς να κλείνουν μπαρ γεμάτα κόσμο.

Στην Γερμανία, στις ευχές της για το Νέο Έτος, η Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ προειδοποίησε ότι αυτή η ιστορική κρίση του κορονοϊού θα παραταθεί και το 2021, ακόμη και αν το εμβόλιο φέρνει την ελπίδα.