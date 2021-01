Πολιτική

Στη Μητρόπολη Αθηνών Μητσοτάκης και Σακελλαροπούλου (εικόνες)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός παρακολούθησαν την πρωτοχρονιάτικη δοξολογία, στην οποία χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος.

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και υπό τη διοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η καθιερωμένη πανηγυρική Δοξολογία για το νέο έτος, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.

Ο κ. Πατούλης μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων Κ. Μπακογιάννη και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο υποδέχθηκαν στην είσοδο της Μητρόπολης την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Σακελλαροπούλου και τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές.

Στη Δοξολογία, που πραγματοποιήθηκε με ευλαβική τήρηση όλων των περιοριστικών μέτρων για την προστασία από την πανδημία, παραβρέθηκαν, κατόπιν πρόσκλησης της Περιφέρειας, μεταξύ άλλων ο βουλευτής Ε. Συρίγος εκπροσωπώντας τη βουλή, ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ Μ. Καραμαλάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπουλος, οι εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι Μ. Βιδάλη και Χ. Αλεξανδράτος, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, θεσμικών φορέων και ξένων δογμάτων.

Αμέσως μετά τη Δοξολογία, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Η φετινή Πρωτοχρονιά ας γίνει η αυγή μιας νέας εποχής, με υγεία, ασφάλεια, ευτυχία, σταθερότητα και ευδαιμονία για όλο τον κόσμο. Η νίκη της επιστήμης επί της πανδημίας μάς γεμίζει αισιοδοξία για να ξανακερδίσουμε τη ζωή μας και να απολαύσουμε και πάλι τις μικρές και μεγάλες χαρές της κάθε μέρας. Όλοι μαζί χτίζουμε ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. Καλή χρονιά!».

Με την τήρηση των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά τη Δοξολογία ευχήθηκε Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα σε όλους.

