Θρήνος την Πρωτοχρονιά: 19χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο

Θρήνος για το κορίτσι που σκοτώθηκε σε φρικτό τροχαίο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Με μαύρα μαντάτα ξημέρωσε το 2021 για τη Λάρισα, καθώς κατέληξε μια κοπέλα μόλις 19 ετών έπειτα από τροχαίο δυστύχημα μετά την έλευση του νέου χρόνου.

Η 19χρονη αλβανικής καταγωγής επέβαινε μαζί με έναν νεαρό σε αυτοκίνητο το οποίο προσέκρουσε σε τοίχο τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στον δρόμο προς τον Αμπελώνα.

Τα δύο νεαρά άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο αφού πρώτα χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από το αυτοκίνητο.

Δυστυχώς η 19χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.