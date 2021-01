Κόσμος

Κορονοϊός – Φιλιππίνες: απαγόρευση εισόδου σε ταξιδιώτες από ΗΠΑ

Ο εντοπισμός στη Φλόριντα, μιας περισσότερο μολυσματικής μετάλλαξης του κορονοϊού, έθεσε σε συναγερμό τις Αρχές της ασιατικής χώρας.

Οι Φιλιππίνες θα απαγορεύσουν την είσοδο στη χώρα σε άτομα που προέρχονται από τις ΗΠΑ αρχής γενομένης από τις 3 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του προέδρου Ροντρίγκο Ντουτέρτε, έπειτα από τον εντοπισμό στην πολιτεία της Φλόριντα της νέας, πιο μολυσματικής μετάλλαξης του κορονοϊού.

Η απαγόρευση εισόδου θα ισχύει μέχρι τις 15 Ιανουαρίου και αφορά όσους έχουν βρεθεί στις ΗΠΑ τις τελευταίες 14 ημέρες πριν από την άφιξή τους στις Φιλιππίνες, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Χάρι Ρόκιε.

Το μέτρο επεκτείνει την απαγόρευση εισόδου που ανακοίνωσε η Μανίλα την Τρίτη, η οποία αρχικά αφορούσε επιβάτες από 19 χώρες και εδάφη και η οποία τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της 29ης Δεκεμβρίου.