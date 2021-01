Παράξενα

Έλληνας γητευτής ταράνδων μας ξεναγεί στο Ροβανιέμι (βίντεο)

Ο Έλληνας που αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να μετακομίσει μόνιμα με τη σύζυγο του και τα δίδυμα παιδιά τους στο παγωμένο Ροβανιέμι της Φιλανδίας μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".

Ο Γιώργος Φραντζόγλου ασχολείται ως οδηγός δραστηριοτήτων στο Ροβανιέμι και οργανώνει για τους τουρίστες βόλτες με έλκηθρα, ταράνδους ή σκυλιά.

Ο Έλληνας γητευτής ταράνδων μας ξεναγεί στο Ροβανιέμι: