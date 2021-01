Κοινωνία

“Βροχή” οι συλλήψεις και τα πρόστιμα για “κορονοπάρτι”

Σε ποιες περιοχές διοργανώθηκαν πάρτι για το νέο έτος παρά τις απαγορεύσεις. Πόσοι συμμετείχαν σε κάθε περίπτωση.

Πάρτι σε σπίτια, τόσο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, όσο και στην Κρήτη, διοργάνωσαν πολίτες με αφορμή τον ερχομό του νέου έτους και παρά τη σχετική απαγόρευση, λόγω των μέτρων για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού.

Στην Αττική οι Αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις ιδιοκτητών οικιών για διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων. Παράλληλα τους επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ, όπως και στους θαμώνες, από 300 ευρώ έκαστος. Στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκαν 12 καλεσμένοι και στη δεύτερη έξι.

Σύλληψη έγινε και στη Θεσσαλονίκη, όπου ακόμα ένα πάρτι διοργανώθηκε για την Πρωτοχρονιά, παρουσία άλλων εννέα ατόμων. Στον ιδιοκτήτη επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ και στους καλεσμένους 300 ευρώ.

Στην Κρήτη, υπήρξαν καταγγελίες για πάρτι σε δύο σπίτια με την παρουσία έξι και τριών ατόμων αντίστοιχα. Τόσο οι ιδιοκτήτες των κατοικιών όσο και οι θαμώνες καλούνται να πληρώσουν το πρόστιμο που προβλέπεται.