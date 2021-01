Αθλητικά

Κορονοϊός – Ιταλία: πρόταση για να μπαίνουν στα γήπεδα όσοι εμβολιάζονται

«Νομίζω ότι θα έπρεπε να μπορούμε να δεχόμαστε πολίτες που έχουν κάνει το εμβόλιο στα στάδια» δήλωσε ο επικεφαλής της Serie A.

Ο πρόεδρος της Serie A, Πάολο Νταλ Πίνο, πρότεινε η ιταλική κυβέρνηση να επιτρέψει σε όσους έχουν κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό να παρακολουθήσουν δια ζώσης αγώνες πρωταθλήματος.

Η διαδικασία του εμβολιασμού έχει αρχίσει στην Ιταλία και ο Νταλ Πίνο εξετάζει ήδη τον πιθανό αντίκτυπο στη μεγάλη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

«Νομίζω ότι θα έπρεπε να μπορούμε να δεχόμαστε πολίτες που έχουν κάνει το εμβόλιο στα στάδια» δήλωσε ο επικεφαλής της Serie A στο "Rai Radio 1" και συνέχισε.

«Παρουσιάσαμε ένα σχέδιο 300 σελίδων στην κυβέρνηση για το πως μπορούμε να καλωσορίσουμε τους φιλάθλους πίσω στα στάδια με ασφάλεια, με μια μειωμένη χωρητικότητα 20-30%, αλλά δεν λάβαμε μια απάντηση. Ούτε καν ένα τηλεφώνημα. Επομένως, ελπίζω ότι τουλάχιστον αυτοί, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, θα μπορούν να μπαίνουν στα γήπεδα».