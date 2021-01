Κοινωνία

Ταλαιπωρία για επιβάτες πλοίου μετά από μηχανική βλάβη

Τι έδειξε η έκτακτη επιθεώρηση που διενεργήθηκε από στέλεχος Κλιμακίου. Πού αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν οι επιβάτες.

Βλάβη σε μία από τις δύο κύριες μηχανές του παρουσίασε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «AQUA BLUE», κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου του δρομολογίου.

Το πλοίο με 17 επιβάτες και 45 άτομα πλήρωμα είχε αναχωρήσει από την Καβάλα για τη Μύρινα Λήμνου-Αγ.Ευστράτιο και με τελικό προορισμό το Λαύριο. Τελικά το εν λόγω πλοίο κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμένα Μύρινας, όπου αποβιβάστηκαν με ασφάλεια οι επιβάτες.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή απαγορεύτηκε ο απόπλους του, ενώ στη συνέχεια, κατόπιν έκτακτης επιθεώρησης που διενεργήθηκε από στέλεχος του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων και προσκόμισης βεβαιωτικού από το νηογνώμονα που το παρακολουθεί, επετράπη ο απόπλους του προς εκτέλεση μεμονωμένου πλου, κενό φορτίου και άνευ επιβατών, με προορισμό το λιμένα Λαυρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες οριστικής αποκατάστασης της βλάβης, ενώ από το περιστατικό δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.