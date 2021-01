Αθλητικά

ΝΒΑ: “μυθικός” Κάρι με ρεκόρ καριέρας

Ο ηγέτης των «Πολεμιστών» πραγματοποίησε ασύλληπτη εμφάνιση στην νίκη της ομάδας του επί του Πόρτλαντ.

Με τον Στεφ Κάρι να κάνει απίστευτα πράγματα κόντρα στους Μπλέιζερς και να σημειώνει 62 πόντους (ρεκόρ καριέρας) οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επικράτησαν με 137-122 του Πόρτλαντ.

Ο Κάρι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 62 πόντους (10/15 δίποντα, 8/16 τρίποντα, 18/19 βολές), 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 36 λεπτά συμμετοχής. Το προηγούμενο ρεκόρ του ήταν οι 54 πόντοι που σημείωσε κόντρα στη Νέα Υόρκη στις 27 Φεβρουαρίου του 2013.

Από εκεί και πέρα πολύ καλοί ήταν οι Αντριου Γουίγκινς και Κέλι Ούμπρε που σημείωσαν 21 και 17 πόντους αντίστοιχα, ενώ το Νο2 του φετινού draft, ο Τζέιμς Γουάισμαν είχε 12 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 μπλοκ.

Για το Πόρτλαντ, ο Ντέμιεν Λίλαρντ είχε 32 πόντους, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ 28 πόντους και ο Ένες Καντέρ 24 πόντους και 12 ριμπάουντ.