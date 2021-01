Πολιτική

Χρήστος Ταραντίλης: ποιος είναι ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος

Εξελέγη για πρώτη φορά με τη ΝΔ, ως βουλευτής επικρατείας στις βουλευτικές εκλογές του 2019.

Ο Χρήστος Ταραντίλης είναι ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του ανασχηματισμού από τον οποίο προέκυψε το νέο κυβερνητικό σχήμα.

Ο Χρήστος Ταραντίλης είναι Έλληνας πολιτικός και πανεπιστημιακός καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκλέχτηκε μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου με τη Νέα Δημοκρατία, ως βουλευτής επικρατείας στις βουλευτικές εκλογές του 2019.

Είναι γραμματέας της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων καθώς και μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας στη Βουλή, ενώ συμμετείχε και ως μέλος στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος της Βουλής το φθινόπωρο του 2019.

Από το 2013 κατείχε τη θέση του πρωτοβάθμιου καθηγητή (Full Professor) στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει διατελέσει πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Διευθυντής της ερευνητικής μονάδας «Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων» στο ίδιο Πανεπιστήμιο για μία δεκαετία. Επιπλέον ήταν μέλος του εκδοτικού συμβουλίου του φημισμένου αμερικάνικου περιοδικού Networks (εκδοτικός οίκος Wiley), πρόεδρος και μέλος των επιτροπών πλήθους διεθνών επιστημονικών συνεδρίων στο χώρο της διοικητικής επιστήμης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.