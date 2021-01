Life

Επίθεση με βιτριόλι: διεθνής έρανος για την Ιωάννα (βίντεο)

Τι λέει η Αννίτα Ναθαναήλ που ξεκίνησε την προσπάθεια για την οικονομική ενίσχυση της άτυχης κοπέλας. Συγκινεί η ιατρός που την χειρούργησε.