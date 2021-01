Αθλητικά

Λαμία - Άρης: Σεφτέ στις νίκες έκανε η ομάδα της Φθιώτιδας

Την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισαν οι γηπεδούχοι, βάζοντας τέλος στο σερί των Θεσσαλονικέων.

Σε ένα παιχνίδι που πέρασε από… 40 κύματα μέχρι να ξεκινήσει, εξαιτίας της βροχόπτωσης που είχε προηγηθεί στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας, η Λαμία έκανε την έκπληξη επικρατώντας 2-0 του Άρη στο “Αθανάσιος Διάκος”, σε αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 14η αγωνιστική της Super League.

Ο Μπατσανά Αραμπούλι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής πετυχαίνοντας και τα δυο γκολ της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου – το πρώτο με πέναλτι και το δεύτερο με απίθανο ψαλιδάκι. Με παίκτη λιγότερο ολοκλήρωσε το ματς η ομάδα του Άκη Μάντζιου, λόγω αποβολής του Ντάνιελ Σούντγκρεν, που είχε δοκάρι σε φάουλ του Μπρούνο Γκάμα.

Μόλις στο 7ο λεπτό, έπειτα από αναστάτωση στην περιοχή του Άρη, ο Μίλος Ντέλετιτς βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Χαβιέ Ματίγια και – έπειτα από τη χρήση του VAR – ο Εμμανουήλ Σκουλάς έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Αραμπούλι ανέλαβε την εκτέλεση, ευστόχησε, όμως ο Σκουλάς θεώρησε πως ο επιθετικός της Λαμίας έκανε προσποίηση, ακυρώνοντας το γκολ και δείχνοντας την κίτρινη κάρτα στον Αραμπούλι. Κατόπιν διαβουλεύσεων και υπόδειξης του VAR, ωστόσο, πήρε πίσω την απόφασή του, μετρώντας κανονικά το γκολ για το 1-0 στο 8ο λεπτό.

Έξι λεπτά μετά, από απρόσεκτο γύρισμα του Λίντσεϊ Ρόουζ, ο Αραμπούλι βρέθηκε προ του Ζακαρί Μπουσέ, ωστόσο ο Γάλλος τερματοφύλακας με το πόδι έσωσε την εστία του στο πλασέ του Γεωργιανού άσου της Λαμίας.

Στο 17’, όμως, ο Αραμπούλι με ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι μετά από σέντρα του Τάσου Καραμάνου δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μπουσέ, για το 2-0 της Λαμίας! Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει και ως το τέλος του πρώτου μέρους δημιούργησε τρεις καλές ευκαιρίες. Ωστόσο, το σουτ του Γκάμα (29’) και η κεφαλιά του Λούκας Σάσα (42’) δεν βρήκαν στόχο ενώ η δεύτερη προσπάθεια του Πορτογάλου εξτρέμ (45’) βρήκε σε ετοιμότητα τον Ντεβίς Επασί.

Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ένα ωραίο διαγώνιο σουτ του Γκάμα πέρασε δίπλα από το “παραθυράκι” του Επασί στο 52’ ωστόσο κάθε ελπίδα των “κίτρινων” χάθηκε δέκα λεπτά αργότερα.

Ο Σούντγκρεν έσπρωξε ένα “ball boy” και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα του Σκουλά, αφήνοντας με δέκα παίκτες την ομάδα του. Κι αφού το φάουλ του Γκάμα στο 79ο λεπτό σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Επασί, τα πάντα τελείωσαν… Στην τελευταία καλή φάση, ο Γάλλος τερματοφύλακας απομάκρυνε σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Γκάμα.

Το 2-0 έμεινε μέχρι τέλους, η Λαμία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή σεζόν, στο ντεμπούτο του Γρηγορίου στον πάγκο της, υποχρεώνοντας παράλληλα τους Θεσσαλονικείς στην πρώτη φετινή εκτός έδρας ήττα τους.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λαμία (Μιχάλης Γρηγορίου): Επασί, Τζανετόπουλος, Αντέτζο, Σκόνδρας, Προβυδάκης, Μπεχαράνο, Τζανδάρης (77’ Γκούγκα), Ταϊρόν (62’ Μπιάρνασον), Καραμάνος (62’ Βλάχος), Ντέλετιτς (89’ Βασιλακάκης), Αραμπούλι.

Άρης (Άκης Μάντζιος): Μπουσέ, Γκάνεα, Σούντγκρεν, Μπεναλουάν, Ρόουζ, Σάσα, Ματίγια (71’ Τζέγκο), Γκάμα, Σίλβα (58’ Ματέο), Μάνος (58’ Λόπεθ), Μπερτόγλιο (58’ Μαντσίνι).

Αξίζει να σημειωθεί πως ένταση δημιουργήθηκε στο τέλος του πρώτου μέρους ανάμεσα στον προπονητή του Άρη, Άκη Μάντζιο, και τον μεγαλομέτοχο της Λαμίας, Πανουργιά Παπαϊωάννου.