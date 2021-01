Οικονομία

Σταμπουλίδης: την επόμενη Δευτέρα επιστρέφει το click away

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΓΓ Καταναλωτή, ξεκαθάρισε ότι το click in shop δεν πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα.

«Από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, εφόσον όλα πάνε καλά, θα ανοίξουν ξανά τα καταστήματα που λειτούργησαν και μέσα στις γιορτές και θα επανέλθει το click away, για το οποίο επιβραβεύτηκε η επιλογή της κυβέρνησης, καθώς βοηθήθηκαν πολλοί κλάδοι να επιβιώσουν», σημείωσε ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης,.

Όπως είπε ο κ. Σταμπουλίδης «τα βιβλιοπωλεία έγραψαν ρεκόρ τζίρου, τα παιχνίδια σχεδόν κάλυψαν τη ζημία του έτους, οι μεγάλες επιχειρήσεις ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού κατέγραψαν 35-40% του όγκου τους, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις της γειτονιάς πραγματοποίησαν ικανοποιητικό τζίρο».

Σύμφωνα με τον Γ.Γ. Καταναλωτή που μίλησε στο «Θέμα 104,6», είναι τρεις οι λόγοι που επιλέχθηκε το click away, «Να αποσυμφορηθεί ο τομέας των ταχυμεταφορών, να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτικές ανάγκες και να διασωθούν εποχικοί κλάδοι».

Ο κ. Σταμπουλίδης ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ώρα να πάμε στο click in shop, το οποίο όμως θα είναι το αμέσως επόμενο μέτρο. «Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, είμαστε όμως έτοιμοι όταν δοθεί το πράσινο φως από τους ειδικούς να είναι το επόμενο βήμα, που θα έχει πάλι κανόνες, όπως η αναλογία του κόσμου ανά τετραγωνικό μέτρο, η εποπτεία της μετακίνησης», κατέληξε.