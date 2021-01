Πολιτισμός

Πέθανε ο Δημήτρης Εϊπίδης

Ο ρόλος του στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Πέθανε σήμερα το πρωί ο εμπνευστής και ιδρυτής του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και επί χρόνια διευθυντής του θεσμού, Δημήτρης Εϊπίδης. Η κηδεία του θα γίνει σε κλειστό κύκλο, λόγω και των μέτρων για τον περιορισμό του κορονοϊού.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και οι άνθρωποι του αποχαιρετούν τον Δημήτρη Εϊπίδη αναφέροντας επιπλέον πως ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε το τμήμα Νέοι Ορίζοντες, ανοίγοντας ένα παράθυρο σε ένα σπουδαίο σινεμά, που μέχρι τότε ήταν άγνωστο στην Ευρώπη.

Τονίζεται ακόμη σε σχετική ανακοίνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πως «ο Δημήτρης Εϊπίδης μάς δίδαξε πώς να βλέπουμε και ντοκιμαντέρ, μάς έδειξε πώς να ανακαλύπτουμε δημιουργούς. Ο κινηματογράφος ήταν η ζωή του. Όμως μέσα από τον χώρο του μύθου, εκείνος ανίχνευε τα δύσκολα θέματα, τις ανθρωποκεντρικές ιστορίες που γεννά η πραγματικότητα. Αυτό το σινεμά υπηρέτησε σε όλο τον κόσμο, στη Θεσσαλονίκη, στο Μόντρεαλ, στο Τορόντο, στο Ρέικιαβικ.

Το 1971 ίδρυσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μόντρεαλ, το οποίο διηύθυνε επί 14 χρόνια. Από το 1988 μέχρι και πρόσφατα ήταν στέλεχος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο ως υπεύθυνος διεθνούς προγράμματος. Διετέλεσε διευθυντής προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ισλανδίας στο Ρέικιαβικ από το 2005 έως το 2010. Το 1993, ο Ιρανός υπουργός Πολιτισμού του απένειμε τιμητικό βραβείο σε αναγνώριση της συμβολής του στην προώθηση του ιρανικού κινηματογράφου διεθνώς. Ήταν ο αγαπημένος θείος Δημήτρης των ιρανών δημιουργών.

Το 1999, ίδρυσε το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το αγαπημένο μας φεστιβάλ, το παιδί του, όπως το αποκαλούσε. Έπεισε τους θεατές πως το ντοκιμαντέρ είναι μια σχέση αγάπης και πως ξεπερνά την ίδια την τέχνη του και γίνεται κομμάτι της ζωής μας.

Θα τον θυμόμαστε πάντα μπροστά στην οθόνη, να παρακολουθεί μια ταινία και να μας εξηγεί με πάθος τί είναι αυτό που την κάνει ιδανική για ένα φεστιβάλ, ιδανική για την ψυχή μας. Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας», υπογραμμίζεται από τους ανθρώπους του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.