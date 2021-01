Life

Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Ουέστ ζουν χωριστά

Τι αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ για το διάσημο ζευγάρι. Πόσο κοντά είναι στο διαζύγιο;

Ο ράπερ Κάνιε Ουέστ και η επιχειρηματίας σύζυγός του Κιμ Καρντάσιαν, πρωταγωνίστρια τηλεριάλιτι, ζουν χωριστά και πηγαίνουν σε σύμβουλο γάμου, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, επικαλούμενο μια πηγή προσκείμενη στην οικογένεια.

Εδώ και μερικούς μήνες, ο Κάνιε Ουέστ, ηλικίας 43 ετών, ζει στο Ουαϊόμινγκ (δυτικές ΗΠΑ) και η 40χρονη Κιμ Καρντάσιαν στην Καλιφόρνια, μαζί με τα 4 παιδιά τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το διάσημο ζευγάρι, που παντρεύτηκε στην Ιταλία τον Μάιο του 2014, έχει κατά καιρούς βρεθεί στο επίκεντρο φημών σχετικών με την αποτυχία του γάμου τους, του πρώτου για τον Ουέστ και του τρίτου για την Καρντάσιαν.

Οι δυο τους παρακολουθούν συνεδρίες σε σύμβουλο γάμου, σε σχέση με «ζητήματα που συνδέονται με τις καθημερινές σχέσεις τους» και δεν υπάρχει εμπλοκή τρίτου προσώπου, αναφέρει η ίδια πηγή.

«Ο Κάνιε αγαπάει την οικογένειά του. Βρίσκονται πολύ κοντά. Έχουν ξεκινήσει θεραπεία. Προσπαθούν για τον γάμο τους», επισήμανε η πηγή στο NBC News.



Το ενδεχόμενο διαζυγίου έχει συζητηθεί μεταξύ τους, όμως η Κιμ Καρντάσιαν Ουέστ δεν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία διαζυγίου.

Περιοδικά, όπως το People ή το Page Six, γράφουν, από την πλευρά τους, ότι η Κιμ Καρντάσιαν προετοιμάζεται για να ζητήσει διαζύγιο.