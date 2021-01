Τοπικά Νέα

Θεοφάνια: Σύλληψη για τη ρίψη σταυρού στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η συλληφθείσα για τη ρίψη Σταυρού στο Θερμαϊκό.

Μία 32χρονη συνελήφθη σήμερα στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου συγκεντρώθηκε ομάδα ατόμων που πραγματοποίησε ρίψη του σταυρού στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου, παρά την σχετική απαγόρευση.

Σύμφωνα με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπως προέκυψε από την έρευνα, η 32χρονη φέρεται να είχε διοργανώσει το κάλεσμα, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος της γυναίκας για διέγερση ανυπακοής και παράβαση της ΚΥΑ που αφορά στα μέτρα για τον κορονοϊό και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. Για το ίδιο περιστατικό προσήχθησαν ακόμη εννέα άτομα και βεβαιώθηκαν πρόστιμα.