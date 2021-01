Αθλητικά

“Φρένο” στο αήττητο σερί της Μίλαν έβαλε η Γιουβέντους

Μετά από 27 αγώνες, η Μίλαν «υποκλίθηκε» στη Γιουβέντους.

«Μέταλλο» πρωταθλήτριας έδειξε η Γιουβέντους στο «Σαν Σίρο», όπου έβαλε τέλος στο αήττητο σερί των 27 αγώνων που είχε στη Serie A η Μίλαν.

Με δύο γκολ του Κιέζα η «Μεγάλη Κυρία» έφυγε θριαμβεύτρια από το Μιλάνο με 3-1 επί των «ροσονέρι», που παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας, ωστόσο, γνώρισαν την πρώτη εφετινή τους ήττα στο πρωτάθλημα (προερχόταν από 11-4-0) και πρώτη μετά από 27 συνολικά ματς στην κορυφαία κατηγορία.

Η Γιουβέντους πριν το ματς βρισκόταν στο -10 από την κορυφή και γνώριζε πολύ καλά ότι μόνο με το «διπλό» θα έμενε «ζωντανή» στην μάχη του τίτλου. Οι παίκτες του Αντρέα Πίρλο έδειξαν από τα πρώτα λεπτά ότι ήθελαν περισσότερο το ματς και τελικά πέτυχαν το στόχο τους και μπορούν να ελπίζουν στο 10ο σκουντέτο, έχοντας, μάλιστα, κι ένα ματς λιγότερο αυτό με τη Νάπολι.

Παράλληλα, οι «μπιανκονέρι» διατήρησαν την πολύ καλή παράδοση που έχουν απέναντι στη Μίλαν με 10 νίκες στα 13 τελευταία ματς που έχουν δώσει (μόλις μία ήττα και δύο ισοπαλίες).

Το πρωτάθλημα, πλέον, στη Serie A παίρνει ένα εντελώς διαφορετικό χρώμα, με τη Μίλαν να οδηγεί την κούρσα, αλλά την Ίντερ, που νωρίτερα ηττήθηκε από την Σαμπντόρια να παραμένει στο -1, την Ρόμα στο -4 και την Γιουβέντους στο -7 με ένα ματς λιγότερο, όπως προαναφέρθηκε.

Για την 16η αγωνιστική της Serie A σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Κάλιαρι-Μπενεβέντο 1-2

(20' Ζοάο Πέντρο-41΄Σάου, 44 Τουία)

Αταλάντα-Πάρμα 3-0

(15' Μουριέλ, 49' Ζαπάτα, 61' Γκοζενς)

Μπολόνια-Ουντινέζε 2-2

(19' Τομιγιάσου, 40' Σβανμπεργκ - 34' Περέιρα, 90+2' Αρσλάν)

Κροτόνε-Ρόμα 1-3

(71' Γκολεμιτς - 8',29 Μαγιοράλ, 35' πεν. Μκιταριάν)

Λάτσιο-Φιορεντίνα 2-1

(6' Καϊσέδο, 75' Ιμόμπιλε - 88' πεν. Βλάχοβιτς)

Σαμπντόρια-Ίντερ 2-1

(23' πεν. Καντρεβα, 38' Κεϊτά- 65' Ντε Φράι)

Σασουόλο-Τζένοα 2-1

(52' Μπόγκα, 83' Ρασπαντόρι - 64' Σομουρόντοφ)

Τορίνο-Βερόνα 1-1

(85' Μπρέμερ - 67' Ντιμάρκο)

Νάπολι-Σπέτσια 1-2

(58΄ Πετάνια - 68΄πεν. Ενζολά, 82΄ Ποπέγκα)

Μίλαν-Γιουβέντους 1-3

(41΄ Καλάμπρια - 18΄,62΄ Κιέζα, 76΄ ΜακΚίνι)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Μίλαν 37

Ίντερ 36

Ρόμα 33

Γιουβέντους 30 -15αγ.

Σασουόλο 29

Νάπολι 28 -15αγ.

Αταλάντα 28 -15αγ.

Λάτσιο 25

Βερόνα 23 -15αγ.

Μπενεβέντο 21

Σαμπντόρια 20

Μπολόνια 17

Ουντινέζε 16 -15αγ.

Φιορεντίνα 15

Κάλιαρι 14

Σπέτσια 14

Πάρμα 12

Τορίνο 12

Τζένοα 11

Κροτόνε 9