Εμβόλιο για τον κορονοϊό: Πόσο πιθανό είναι να υπάρξει αλλεργική αντίδραση

Τι έδειξε μελέτη του αμερικανικού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων.

Η εκδήλωση σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης σε εμβόλιο Covid-19 είναι «υπερβολικά σπάνια», σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (CDC). Έως τις 23 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με μελέτη του CDC, είχαν καταγραφεί στις ΗΠΑ 21 τέτοιες περιπτώσεις, σε σύνολο περίπου 1,9 εκατομμυρίων ανθρώπων που είχαν εμβολιαστεί. Δηλαδή, η συχνότητα ήταν περίπου μία σοβαρή αλλεργική αντίδραση για κάθε 100.000 εμβολιασμούς.

Από τους 21 εμβολιασθέντες που εμφάνισαν αναφυλαξία, οι 17 είχαν ιστορικό παρόμοιων αντιδράσεων σε άλλα εμβόλια, φάρμακα, τρόφιμα ή τσιμπήματα εντόμων στο παρελθόν, σύμφωνα με το CDC. Μερικοί από τους 21 χρειάστηκαν εισαγωγή στο νοσοκομείο, αλλά στην πορεία όλοι ανέρρωσαν.

Η διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Νόσων του CDC, δρ Νάνσι Μεσονιέρ, δήλωσε ότι οι πολύ σπάνιες αλλεργικές αντιδράσεις δεν πρέπει να αποθαρρύνουν τους ανθρώπους από το να εμβολιασθούν έναντι του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τη δρα Μενσονιέρ, η αναλογία των σοβαρών περιστατικών αναφυλαξίας στα εμβόλια Covid-19 είναι μέχρι στιγμής περίπου 11,1 ανά εκατομμύριο δόσεων που έχουν γίνει, σχεδόν δεκαπλάσια σε σχέση με τα αντιγριπικά εμβόλια, στα οποία είναι περίπου 1,3 ανά εκατομμύριο δόσεων. «Η αναλογία αναφυλαξίας στα εμβόλια Covid-19 μπορεί να φαίνεται υψηλή συγκριτικά με το αντιγριπικό εμβόλιο, όμως παραμένει σπάνια. Είναι ζωτικής σημασίας οι άνθρωποι να εμβολιασθούν», τόνισε.

Τα επίσημα στοιχεία του CDC αφορούσαν την περίοδο έως τις 23 Δεκεμβρίου. Έκτοτε και έως τις 6 Ιανουαρίου ο αριθμός των εμβολιασθέντων στις ΗΠΑ έχει φθάσει τα 4,8 εκατομμύρια και έχουν αναφερθεί άλλες οκτώ περιπτώσεις σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων.

Η αναφυλαξία είναι μία σοβαρή και δυνητικά απειλητική αντίδραση του οργανισμού σε έναν αλλεργιογόνο παράγοντα, η οποία μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγα λεπτά. Τέτοιες περιπτώσεις καταγράφηκαν και για τα δύο εμβόλια Pfizer/BioNTech και Modern, με την αιτία να παραμένει ασαφής προς το παρόν, αλλά υπό διερεύνηση.

Τα συμπτώματα της αναφυλαξίας περιλαμβάνουν δερματικά εξανθήματα, ναυτία, εμετούς, δύσπνοια και σοκ. Στις περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζεται γρήγορα με τη χορήγηση επινεφρίνης. Στην περίπτωση των εμβολίων Covid-19 ο μέσος χρόνος εκδήλωσης των αλλεργικών συμπτωμάτων είναι 13 λεπτά, ενώ το 71% των σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων συνέβησαν μέσα στα πρώτα 15 λεπτά από τον εμβολιασμό.

Το CDC συμβουλεύει την παρακολούθηση των εμβολιασθέντων για τουλάχιστον 15 λεπτά μετά τη χορήγηση του εμβολίου και έως 30 λεπτά για όσους έχουν ιστορικό αναφυλαξίας. Επίσης, όσοι αντέδρασαν στην πρώτη δόση με αναφυλαξία δεν πρέπει να κάνουν τη δεύτερη.

