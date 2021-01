Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο: ανοίγει η πλατφόρμα για άτομα άνω των 85 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του υφυπουργού μέσω του ΑΝΤ1. Πότε ξεκινά, πώς θα γίνεται ο εμβολιασμός.

Από τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα emvolio.gov.gr καθώς και τα φυσικά σημεία για να αρχίσουν τα ραντεβού τους πολίτες άνω των 85 ετών, ανακοίνωσε στον ΑΝΤ1 ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όσοι είναι στην άυλη συνταγογράφηση, θα λάβουν από Δευτέρα μήνυμα για το πού εμβολιάζονται, ανακοίνωσε ο Γιώργος Γεωργαντάς και εξήγησε:

Αν συμφωνούν με το χρόνο και τον τόπο του ραντεβού, δηλαδή το αποδέχονται, απαντούν με ένα "ΝΑΙ" στο μήνυμα.

«Όσοι για κάποιον λόγο είτε έχουν αλλάξει διεύθυνση είτε δεν μπορούν την ώρα του ραντεβού, πάνε στο φαρμακείο, στο ΚΕΠ ή στην άυλη και αλλάζουν την ώρα ή το Εμβολιαστικό Κέντρο».

Ο εμβολιασμούς των άνω των 85 ετών θα γίνει βάσει της προτεραιοποίησης που έδωσε η Επιτροπή Εμβολιασμού και βάσει του προγραμματισμού, ξεκινά από τις 20 Ιανουαρίου. Πρόκειται για περίπου 100.000 άτομα και θα ακολουθήσει ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων.

Όταν ανακοινωθεί η έναρξη του εμβολιασμού για τις ευπαθείς ομάδες, τότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για το εμβόλιο και όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, θα μπορούν να μπουν, να εγγραφούν και πιστοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ότι είναι ευπαθείς.

Αναφερόμενος στην πλατφόρμα που άνοιξε χθες μέσω της οποίας μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εξεταστούν, αν το θέλουν, πριν από την επιστροφή τους στο σχολείο, είπε πως τα τεστ ξεκίνησαν ήδη σήμερα, ενώ η ίδια διαδικασία αναμένεται να ακολουθηθεί και όταν θα ανοίξουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια.