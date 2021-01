Πολιτική

Μητσοτάκης: 223 εμβολιαστικές γραμμές στα νοσοκομεία της χώρας

Τα επιπλέον εμβολιαστικά κέντρα που αναπτύσσονται στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. Η πορεία του σχεδίου για τον εμβολιασμό στην κυβερνητική σύσκεψη.

«Ο εμβολιασμός στη χώρα μας προχωράει με ικανοποιητικό ρυθμό, με μεθοδικότητα, με ασφάλεια, με διαφάνεια και το κυριότερο χωρίς λάθη έως σήμερα. Από την πρώτη στιγμή είχαμε συμφωνήσει, ότι οι αρχές του σχεδιασμού μας είναι τρεις: Ασφάλεια στην ανάπτυξη των εμβολιαστικών δομών και διαδικασιών, πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία ως προς τους διενεργούμενους εμβολιασμούς και τις ομάδες προτεραιότητας και στη συνέχεια ταχύτητα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στη σύσκεψη για τον COVID-19.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η προτεραιότητα την οποία είχε καθορίσει η επιτροπή εμβολιασμών ήταν σαφής: εμβολιασμός υγειονομικών σε δημόσια και σε ιδιωτικά νοσοκομεία και βέβαια εργαζόμενοι και φιλοξενούμενοι σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές φροντίδας και φιλοξενίας ηλικιωμένων. Στις 4/1 μπήκαν στο πρόγραμμα με επιτυχία και χωρίς προβλήματα άλλα 51 νοσοκομεία, σήμερα προστίθενται άλλα 55 νοσοκομεία και στις 11/1 τα τελευταία 19 νοσοκομεία στη νησιωτική Ελλάδα».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «αναπτύσσονται στα νοσοκομεία μας 223 εμβολιαστικές γραμμές. Η καθημερινή δυνατότητα εμβολιασμού θα αυξηθεί από τις 5.000 ημερησίως περίπου στις 8.000, ενδεχομένως και λίγο παραπάνω. Επενδύουμε όπως είπα στη διαφάνεια και στη λογοδοσία και στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr αναρτώνται καθημερινά λίγο πριν τις 18:00 οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολο της επικρατείας και σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Είναι μία διαδικασία -θέλω να το τονίσω- η οποία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη από τις υπερσύγχρονες αποθήκες έως τα κέντρα εμβολιασμού, ώστε να διασφαλίζεται ο αναγκαίος έλεγχος σε κάθε κρίκο της αλυσίδας και η άμεση παρέμβαση όπου χρειάζεται».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

Χθες, πραγματοποιήθηκαν 5.538 εμβολιασμοί. Συνολικά ως αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί σχεδόν 27.000 συμπολίτες μας. Και βέβαια, πολύ σημαντικό, θα πρέπει να το λέμε συνέχεια και να το υποστηρίζουμε και επικοινωνιακά από τη Δευτέρα 11/1 ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα των ραντεβού για τους συμπολίτες μας που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 85 ετών και άνω. Όσοι εξ αυτών είναι ήδη γραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση, θα λάβουν ένα sms με το προτεινόμενο ραντεβού. Οι υπόλοιποι ή προφανώς οι συγγενείς τους που θα τους βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία, έχουν τρεις τρόπους για να κλείσουν το ραντεβού τους από τις 20 του μήνα και μετά. Είτε να επισκεφθούν την πλατφόρμα emvolio.gov.gr, είτε να επισκεφθούν το κοντινότερο φαρμακείο τους και να ζητήσουν την υποστήριξη του φαρμακοποιού της γειτονιάς τους, είτε να πάνε στο ΚΕΠ της γειτονιάς τους, στο πιο κοντινό τους ΚΕΠ.

Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε όσο πιο εύκολη γίνεται τη διαδικασία των ραντεβού για να υποστηρίξουμε την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή όσων έχουν ανάγκη τον εμβολιασμό και ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα και ειδικά στον Μάριο (Θεμιστοκλέους), ο οποίος έχει την εποπτεία της διαδικασίας του εμβολιασμού και είμαστε εδώ για να υποστηρίζουμε αυτήν τη δύσκολη προσπάθεια σε κάθε βήμα της».

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ στον Υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Γιάννης Κωτσιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Βουλής, Γιώργος Μυλωνάκης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, Θανάσης Κοντογεώργης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, Μιχάλης Μπεκίρης, ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Αρκουμανέας, ο Καθηγητής Παθολογίας- Λοιμωξιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Σωτήρης Τσιόδρας και ο Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης.