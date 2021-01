Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Ιδιώτες γιατροί και οδοντίατροι στην πρώτη φάση εμβολιασμού

Ικανοποίηση του υπουργού Υγείας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το σχέδιο για τον εμβολιασμό. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τους πολίτες.

Στην πρώτη φάση του εμβολιασμού κατά της νόσου Covid-19, περιλαμβάνονται οι ιατροί και οδοντίατροι του ιδιωτικού τομέα, με βάση την προτεραιοποίηση που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για τον εμβολιασμό του υγειονομικού προσωπικού, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

«Έτσι, σε συνέχεια των εμβολιασμών των εργαζομένων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και των ωφελούμενων και των εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, θα πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών, καθώς και των ιδιωτών ιατρών και οδοντιάτρων που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να εμβολιαστούν» ανέφερε ο κ. Κικίλιας.

Στην συνέχεια ο κ. Κικίλιας, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το σχέδιό για τον εμβολιασμό κατά της covid-19, καταρχάς των υγειονομικών, του Ε.Σ.Υ. και των ιδιωτικών Κλινικών και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των κλειστών δομών και των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων. Σε δηλώσεις του κατά ην επίσκεψή του στο Νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς", στο οποίο ξεκίνησε σήμερα ο εμβολιασμός του προσωπικού, τόνισε: "Χαίρομαι που βλέπω ότι ο εμβολιασμός πηγαίνει πολύ καλά στους υγειονομικούς. Αυτή θα είναι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου η πρώτη φάση του εμβολιασμού, στους ανθρώπους που δίνουν μάχη στα Νοσοκομεία όλους αυτούς τους μήνες με την Covid".

Πρόσθεσε ότι από τις 11 Ιανουαρίου ανοίγουν οι πλατφόρμες για τους πολίτες, ξεκινώντας από τους υπέργηρους, τους συμπολίτες μας άνω των 85 ετών. "Και θα έχουμε τη δυνατότητα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες - είδατε ότι εγκρίθηκε και δεύτερο εμβόλιο μετά της Pfizer, το εμβόλιο της Moderna - να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων και του υπόλοιπου πληθυσμού". Ζήτησε λίγο υπομονή ακόμα, "μιας και τώρα υπάρχει επιστημονικά λύση σε αυτή την τεράστια κρίση Δημόσιας Υγείας και είναι ο εμβολιασμός, έτσι ώστε να μπορέσουμε σταδιακά να επανέλθουμε σε μια μερική, στην αρχή, και κανονικότητα λίγο αργότερα, που την αξίζουμε για όλη αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλους αυτούς τους μήνες. Προσοχή παρακαλώ αυτούς τους τρεις μήνες - Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Θυμίζω ότι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος είναι οι μήνες των αναπνευστικών λοιμώξεων, πρέπει να προσέχουμε πολύ".