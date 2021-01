Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής για τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έρχεται λίγο μετά τη συμφωνία για επιπλέον δόσεις από το εμβόλιο της Pfizer.

Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των ηγετών των κρατών-μελών της ΕΕ με θέμα τον κορονοϊό θα λάβει χώρα την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου στις 19.00 (ώρα Ελλάδος), όπως ανακοίνωσε ο Εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Έχουν προηγηθεί αντίστοιχες τηλεδιασκέψεις για τον συντονισμό των κρατών-μελών στην αντιμετώπιση της πανδημίας με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν κάθε φορά.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Κομισιόν είχε ανακοινώσει τη συμφωνία που έγινε για την εξασφάλιση επιπλέον 300.000.000 δόσεων από το εμβόλιο της Pfizer, προειδοποιώντας για διμερής συμφωνίες που κάνουν χώρες, όπως η Γερμανία.