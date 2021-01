Πολιτική

Μητσοτάκης - Ράμα: Ελληνοαλβανικές σχέσεις και κορονοϊός στην ατζέντα

Ικανοποίηση για τη σταθερή βελτίωση των διμερών σχέσεων εξέφρασαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια του γεύματος που παρέθεσε νωρίτερα στην οικία του ο πρωθυπουργός προς τιμήν του πρωθυπουργού της Αλβανίας, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο γεύμα έγινε μια συνολική ανασκόπηση των σχέσεων Ελλάδας και Αλβανίας. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράμα συζήτησαν ακόμη για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και για την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και για την πανδημία του κορονοϊού και τους τρόπους αντιμετώπισής της.

Στο γεύμα παρακάθισε και η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή.

Συνάντηση με τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας και οι πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.