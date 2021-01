Πολιτισμός

Μεθώνη: Κατάρρευση τμήματος του Πύργου στο κάστρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που οφείλεται η κατάρρευση. Στα "σκαριά" μελέτη για την στερέωση και αποκατάσταση του Κάστρου.

Κατά τις πρωινές ώρες της 8ης Ιανουαρίου 2021 διαπιστώθηκε η κατάρρευση τμήματος της δυτικής πλευράς του ημικυκλικού πύργου εντός του βόρειου περιβόλου του Κάστρου Μεθώνης. Οφείλεται στις πρόσφατες, πολύ έντονες βροχοπτώσεις των αρχών της τρέχουσας εβδομάδας. Το τμήμα που κατέπεσε είχε εξαιρετικά μεγάλο βάρος και δεν ήταν εύκολο να συγκρατηθεί με άμεσα σωστικά μέτρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού

Ο ημικυκλικός Πύργος, ένας από τους αρχαιότερους της ακρόπολης, χρονολογείται στις αρχές του 13ου αιώνα και ανάγεται στο πρώτο οικοδομικό πρόγραμμα των Ενετών επί της χερσονήσου της Μεθώνης. Εξαιτίας της μεταγενέστερης επέκτασης των τειχών προς τα δυτικά κατά την Β΄ Ενετοκρατία (1686-1715), βρίσκεται σήμερα στο εσωτερικό του φρουρίου. Ο πύργος έχει υποστεί μεγάλες φθορές, διακρίνεται εντούτοις ότι είχε τοξοθυρίδες σε δύο επίπεδα προς την πλευρά της θάλασσας. Από αυτές σώζεται η ανώτερη τοξοθυρίδα, κατασκευασμένη με πώρινους δόμους. Ο πύργος είναι κατασκευασμένος από αργολιθοδομή με πώρινο πλαίσιο στη μοναδική σήμερα σωζόμενη τοξοθυρίδα του στα δυτικά.

Η μελέτη προϋπολογισμού 300.000 ευρώ για την στερέωση και αποκατάσταση του Κάστρου Μεθώνης, έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου –Νέστορος, όπως ανακοινώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου, από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα.

«Στη συνάντηση μου με τον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα», δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, «είχε επισημανθεί ότι παρά τις επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013), σε αυτό το σημαντικό μνημείο, εξαιτίας της θέσης του, πάνω στη θάλασσα, παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τον Περιφερειάρχη να προχωρήσουμε σε Προγραμματική Σύμβαση, που θα χρηματοδοτηθεί και από τις δύο πλευρές, προκειμένου, το συντομότερο δυνατό, να έχουμε έτοιμες τις μελέτες, με απώτερο στόχο η αποκατάστασή του να ενταχθεί στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο. Τα σοβαρά δομοστατικά προβλήματα τμημάτων του κάστρου, θα αντιμετωπιστούν από τις μελέτες που θα εκπονηθούν με τον προσφορότερο τρόπο».

Κατά τη σύσκεψη που έγινε, υπό την υπουργό, με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, σχετικά με το ζήτημα της προστασίας του Κάστρου της Μεθώνης, διαπιστώθηκαν και παρουσιάστηκαν τα σοβαρά δομοστατικά του προβλήματα, τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Αποφασίστηκε η εκπόνηση μελετών, που θα αφορούν στην αποκατάσταση τμημάτων του κάστρου, επεμβάσεις στερέωσης, καθώς και στην αναβάθμιση του φωτισμού. Για την κατάσταση του Κάστρου και την ενέργειες που δρομολογήθηκαν η κ. Μενδώνη είχε ενημερώσει τον Δήμαρχο Πύλου- Νέστορος κ. Παναγιώτη Καρβέλα.

Για την περαιτέρω διαπίστωση των ποικίλων προβλημάτων, έχει προγραμματιστεί η επί τόπου επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου και αρμοδίων στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.