“Υγεία πάνω απ΄ ολα”: η μακροχρόνια παχυσαρκία και η “Σισύφεια Εξάντληση”

Η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 9 Ιανουαρίου, στις 10:00, ενημερωνόμαστε από κορυφαίους επιστήμονες για το μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού. Τι κίνδυνοι υπάρχουν και τι μπορούμε να κάνουμε;

Επίσης μαθαίνουμε πόσο μας απειλεί η μακροχρόνια παχυσαρκία, τι είναι η ψυχική «Σισύφεια Eξάντληση» λόγω αλλεπάλληλων lockdown και πώς μπορεί να μας βοηθήσει η Πιεσοθεραπεία στα μυοσκελετικά προβλήματα.

Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου, στις 10:00, ανακαλύπτουμε τι λένε γιατροί και νοσηλευτές δυο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό τους, τι θα γίνει αν αντικαταστήσουμε το κόκκινο κρέας με φασόλια, πώς επηρεάζεται η ψυχολογία του παιδιού όταν έχει γονείς ίδιου φύλου και τέλος πώς μπορεί η Πιεσοθεραπεία να μας ανακουφίσει από τον πονοκέφαλο και τους πόνους περιόδου.

