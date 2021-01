Αθλητικά

Super League: Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους πρωτοπόρους

Ολυμπιακός και Άρης ταξιδεύουν σε Αγρίνιο και Ιωάννινα, αντίστοιχα. Αναλυτικά η αγωνιστική δράση του τριημέρου.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στα γήπεδα της Super League καθώς το τριήμερο 9-10-11 Ιανουαρίου διεξάγεται η 16η αγωνιστική. Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει κάποιο ντέρμπι, ωστόσο τα ταξίδια των Ολυμπιακού, Άρη και ΑΕΚ ελλοχεύουν κινδύνους.

Οι “ερυθρόλευκοι” ανοίγουν την αυλαία καθώς. στο μοναδικό παιχνίδι του Σαββάτου. κοντράρονται με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (19:30). “Κίτρινοι” και “κιτρινόμαυροι” είναι αυτοί που θα ρίξουν την αυλαία: ο μεν Άρης αντιμετωπίζει στους “Ζωσιμάδες” (Δευτέρα, 17:15) τον ΠΑΣ Γιάννινα, η δε ΑΕΚ φιλοξενείται από την ουραγό Λαμία στο “Αθανάσιος Διάκος” (Δευτέρα, 19:30).

Ενδιάμεσα, ΠΑΟΚ και Βόλος θα επιδιώξουν στην Τούμπα (Κυριακή, 15:00) να επιστρέψουν στις επιτυχίες, μετά τις ήττες από Ατρόμητο και Άρη, αντίστοιχα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για τους Απόλλωνα Σμύρνης και Αστέρα Τρίπολης, που τίθενται αντιμέτωποι στη Ριζούπολη (Κυριακή, 17:15). Την ίδια μέρα και ώρα, στη μάχη της εξάδας, ο Ατρόμητος περιμένει τον ΟΦΗ στο Περιστέρι, ενώ λίγο αργότερα στη Λεωφόρο (Κυριακή, 19:30) ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί του, καθώς υποδέχεται την προτελευταία ΑΕΛ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 9 Ιανουαρίου

19:30 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός

Κυριακή 10 Ιανουαρίου

15:00 ΠΑΟΚ - Βόλος

17:15 Απόλλων Σμύρνης - Αστέρας Τρίπολης

17:15 Ατρόμητος - ΟΦΗ

19:30 Παναθηναϊκός - ΑΕΛ

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου

17:15 ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης

19:30 Λαμία - ΑΕΚ