Τραμπ: τo Twitter μπλόκαρε τον λογαριασμό του

Ανεστάλη μόνιμα η λειτουργία του λογαριασμού του. “Μύδρους” κατά του Twitter εξαπέλυσε ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η διεύθυνση του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Twitter ανακοίνωσε ότι ανέστειλε μόνιμα τη λειτουργία του λογαριασμού του απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας του «κινδύνου» να προχωρήσει «σε περαιτέρω υποκίνηση βίας», μετά την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο την Τετάρτη.

«Έπειτα από διεξοδική εξέταση πρόσφατων αναρτήσεων στον λογαριασμό realDonaldTrump και του πλαισίου τους αναστείλαμε μόνιμα τον λογαριασμό εξαιτίας του κινδύνου περαιτέρω υποκίνησης βίας», αναφέρει ανακοίνωση της εταιρίας.

Ήδη το Facebook και άλλοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης έχουν επίσης αναστείλει τη λειτουργία των λογαριασμών του Προέδρου στις πλατφόρμες τους επ’ αόριστον.

Τραμπ: το Twitter απαγορεύει την ελευθερία του λόγου

Ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τη διεύθυνση του Twitter ότι «απαγορεύει» την «ελευθερία του λόγου», λίγη ώρα αφότου ανακοινώθηκε ότι αναστέλλεται μόνιμα η λειτουργία του προσωπικού του λογαριασμού (@realdonaldtrump), λόγω παραβίασης των κανονισμών της πλατφόρμας και της ανησυχίας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνέχιζε να «υποκινεί» τη βία, μετά την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο την Τετάρτη.

«Όπως προειδοποιούσα εδώ και πολύ καιρό, το Twitter πάει ολοένα πιο μακριά στην απαγόρευση της ελευθερίας του λόγου», υποστήριξε ο Τραμπ σε νήμα αναρτήσεών του στον επίσημο λογαριασμό της προεδρίας (@POTUS). Κατηγόρησε «υπάλληλους του Twitter» ότι «σε συντονισμό με τους Δημοκρατικούς και τη ριζοσπαστική αριστερά» ανέστειλαν τη λειτουργία του λογαριασμού του για να «φιμώσουν» τον ίδιο όπως και «εσάς, τους 75.000.000 μεγάλους πατριώτες που με ψηφίσατε».

Διατράνωσε ότι δεν θα επιτρέψει να «μας φιμώσουν» και, αφού έκρινε ότι η εταιρεία προωθεί κάποιο υποτιθέμενο «πρόγραμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς», πρόσθεσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική του πλατφόρμα.

Λίγη ώρα αφού αναρτήθηκαν, τα μηνύματα αυτά του απερχόμενου αρχηγού του κράτους είχαν αφαιρεθεί από τον επίσημο λογαριασμό της αμερικανικής προεδρίας στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

Την άμεση αποπομπή του Τραμπ επιθυμούν πάνω από τους μισούς Αμερικανούς

Το 56% των Αμερικανών επιθυμεί την άμεση αποπομπή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το αξίωμά του, αφού ενθάρρυνε τη διαδήλωση που μετατράπηκε σε μια θανατηφόρα εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ την Τετάρτη, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ipsos και του πρακτορείου Reuters.

Η πανεθνική δημοσκόπηση, που διεξήχθη την Πέμπτη και την Παρασκευή, έδειξε επίσης ότι 7 στους 10 όσων ψήφισαν τον Ρεπουμπλικάνο Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, τάσσονται ενάντια στη δράση των σκληροπυρηνικών υποστηρικτών του μεγιστάνα, οι οποίοι εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, ενώ βουλευτές και γερουσιαστές συνεδρίαζαν για να επικυρώσουν την εκλογική νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.

Σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων Αμερικανών δήλωσε επίσης ότι αποδοκιμάζει τις ενέργειες Τραμπ που προηγήθηκαν της επίθεσης της Τετάρτης. Σε πολιτική συγκέντρωση νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Τραμπ είχε προτρέψει χιλιάδες οπαδούς του να κάνουν πορεία προς το Καπιτώλιο.

Το χάος από την εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο είχε ως αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός.